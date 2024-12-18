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Российский тренер рассказал, нуждается ли «Спартак» в усилении

Тренер Тарханов: трудно говорить, где «Спартаку» нужно усиление

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский тренер Александр Тарханов объяснил, в каком случае московскому «Спартаку» потребуется покупать новых футболистов. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«У «Спартака» итак много футболистов. Даже трудно говорить, где нужно усиление. Оборона нормально играет, атака тоже хорошая. Вратарь у «Спартака» тоже неплохой. Даже не знаю, кто им нужен. Но все равно, если кто-то зимой уйдет, то на их замену нужны футболисты», — сказал Тарханов.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее российский тренер объяснил прогресс лучшего бомбардира РПЛ.

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