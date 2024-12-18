18 декабря 2024, 20:00 Спорт «Реал» сражается за Межконтинентальный кубок ФИФА с клубом-сенсацией. LIVE Футбол. Межконтинентальный кубок ФИФА. Финал. «Реал Мадрид» — «Пачука». ОНЛАЙН Александр Седов

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Мадридский «Реал» сражается за Межконтинентальный кубок ФИФА с мексиканским клубом «Пачука», который сенсационно вышел в финал турнира. На предыдущей стадии «Пачука» чудом обыграла «Аль-Хиляль» в серии пенальти, хотя проигрывала 0:2 и 1:3 по ходу серии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Межконтинентальный кубок — 2024. Финал Матч не начался 18 декабря 20:00 Реал Мадрид Мадрид, Испания 0 : 0 Пачука Пачука-де-Сото, Мексика Стадион «Лусаил Айконик», Лусаил, Катар