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Спорт

«Реал» сражается за Межконтинентальный кубок ФИФА с клубом-сенсацией. LIVE

Футбол. Межконтинентальный кубок ФИФА. Финал. «Реал Мадрид» — «Пачука». ОНЛАЙН

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Juan Medina/Reuters
Мадридский «Реал» сражается за Межконтинентальный кубок ФИФА с мексиканским клубом «Пачука», который сенсационно вышел в финал турнира. На предыдущей стадии «Пачука» чудом обыграла «Аль-Хиляль» в серии пенальти, хотя проигрывала 0:2 и 1:3 по ходу серии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Межконтинентальный кубок — 2024. Финал
Матч не начался
18 декабря 20:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0 : 0
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Стадион «Лусаил Айконик», Лусаил, Катар
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Матч «Реала» и «Пачуки» начнется в 20.00 мск.

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