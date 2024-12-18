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Рудковская оценила шансы на возвращение российских фигуристов

Рудковская: шансы на возвращение российских фигуристов достаточно большие

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Телеграм-канал Голубь Мира Яна Рудковская

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская заявила, что шансы на возвращение российских фигуристов к международным соревнованиям высоки. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«По моей информации, на возвращение достаточно большие шансы. Потепление на самом деле сильное во всех отношениях. Я, как и Евгений, уже общаемся с многими людьми, с которыми, честно говоря, не общались с момента начала СВО», — заявила Рудковская.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее стало известно, когда российские фигуристы смогут отобраться на Олимпиаду — 2026.

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