Стало известно, когда российские фигуристы смогут отобраться на Олимпиаду-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил дату проведения квалификационного турнира на Олимпиаду-2026.

Отбор состоится в Пекине (Китай) с 17 по 21 сентября 2025 года. Этот турнир может стать единственным, на котором российские фигуристы смогут отобраться на ОИ-2026.

9 декабря сообщалось, что российских фигуристов хотят допустить до Олимпиады-2026.

Так же не исключено, что в случае положительного решения россияне и белорусы получат возможность соревноваться и в остальных турнирах олимпийского сезона. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен после следующего совета организации в марте.

ISU весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее российская фигуристка рассказала о спаде в женском катании.