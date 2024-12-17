Стало известно, где может продолжить карьеру самый дорогой футболист мира

Испанская «Барселона» планирует подписать норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда летом 2025 года. Об этом сообщает Madrid-barcelona. со ссылкой на El Chiringuito.

Источник утверждает, что каталонцы ищут форварда в пару к Роберту Левандовскому, которому будет тяжело играть в полную силу в предстоящем сезоне из-за большого количества матчей.

По данным Transfermarkt, он является самым дорогим футболистом мира вместе с форвардом мадридского «Реала» Винисиусом — их рыночная стоимость оценивается в €200 млн.

В нынешнем сезоне норвежец провел 22 матча во всех соревнованиях за «Манчестер Сити», в которых забил 18 голов. Контракт Холанда с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает пятое место, набрав 27 очков в 16 турах. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 36 баллов.

Ранее сообщалось, что Холанд станет отцом.