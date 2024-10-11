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Один из лучших футболистов мира станет отцом

Футболист Холанд станет отцом

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Jason Cairnduff/Reuters

Футболист английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд станет отцом. Об этом передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на соцсети футболиста.

В нынешнем сезоне 24-летний норвежец провел десять матчей во всех соревнованиях за «Манчестер Сити», в которых забил 11 голов. Контракт Холанда с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Английской премьер лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 17 очков в шести стартовых турах. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 18 баллов. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Арсенал», отставая от «Манчестер Сити» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится 20 октября. Команды выйдут на поле в 16:00 по московскому времени.

10 октября Хлоланд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии, оформив дубль в ворота Словении (3:0). Теперь на его счету 34 забитых мяча за национальную команду. Он побил достижение Йергена Юве, который выступал за Норвегию с 1928 по 1937 год.

Ранее был назван самый дорогой футболист мира.

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