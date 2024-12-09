Боец UFC Макгрегор может провести бой в России

Экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо и экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор могут провести поединок летом 2025 года в Москве, передает Mash.

Пакьяо уже дал согласие на поединок, Макгрегор пока думает над предложением. Если бой состоится, то он пройдет в рамках боксерского турнира «Ночь чемпионов IBA». Поединок, скорее всего, будет носить статус выставочного.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Последний бой Пакьяо провел в 20021 году, потерпев поражение от кубинца Йордениса Угаса единогласным решением судей.

Ранее Макгрегор признался в употреблении наркотиков.