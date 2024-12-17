Олимпийская чемпионка — о Гениче и Черданцеве: кто это?

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» заявила, что не знает таких комментаторов, как Георгий Черданцев и Константин Генич, которые работают на «Матч ТВ».

«Кто это? Я уверена, что у них все впереди и еще придет та известность, которая есть у Виктора Гусева!» — сказала Мастеркова.

При этом олимпийская чемпионка заявила, что очень ценит труд комментаторов. По мнению спортсменки, их работа является довольно сложной.

«К комментаторам я отношусь с большим уважением за их невероятно сложную работу, которая нам, зрителям и слушателям, порой кажется непринужденной болтовней с цифрами и статистикой», — сказала Мастеркова.

Ранее чемпионка Атланты-1996 сама работала комментатором на телеканале НТВ, а также являлась ведущей рубрик о здоровье на Первом канале и телеканале «Домашний».

Ранее олимпийская чемпионка раскрыла, как стала популярной в Европе и США.