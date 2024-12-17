Олимпийская чемпионка из России раскрыла, как стала популярной в Европе и США

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как работа ведущей на Первом канале помогла ей привлечь иностранную аудиторию.

«Я работала на «Первый канал. Всемирная сеть», программа называлась «Еда без вреда». Это был период, когда цифровое телевидение еще не вошло в наши дома, а наши эфиры выходили на Запад, Европу. Я была популярна как ведущая в Германии, Израиле, Америке…» — отметила Мастеркова.

Олимпийская чемпионка также рассказала о работе на телеканале «Домашний» и призналась, что всегда считала своей основной задачей на телевидении вдохновить людей и вернуть им вкус к жизни.

«У меня были три своих рубрики в утреннем эфире телеканала «Домашний» — «Красота», «Здоровье», «Спорт». Как сейчас помню, первый прямой эфир в 08.00 утра 6 марта. Это было замечательное время!

Телевидение для меня — это возможность еще раз напомнить всем женщинам и мужчинам в разном возрасте, как любить, ценить и дорожить этой жизнью», — сказала Мастеркова.

Ранее олимпийская чемпионка раскрыла, как попала на телевидение благодаря легенде тенниса.