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Олимпийская чемпионка попала на телевидение благодаря легенде тенниса

Бегунья Мастеркова рассказала, что теннисистка Дмитриева позвала ее на НТВ

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Личный архив Светланы Мастерковой

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как начала комментировать на телеканале НТВ.

«После окончания спортивной карьеры, зная спорт от «А» до «Я», конечно, я попробовала себя в роли комментатора и корреспондента на НТВ, чем во многом обязана Анне Владимировне Дмитриевой, которая дала мне эту возможность», — рассказала Мастеркова.

Анна Дмитриева являлась известной советской теннисисткой и тренером, которая после окончания карьеры занялась комментаторской деятельностью и работала на Гостелерадио СССР, а затем на ВГТРК, НТВ, «Матч ТВ» и Eurosport.

В 2020 году она получила премию «Голос спорта» за лучший парный репортаж в дуэте с Александром Метревели: они комментировали матч US Open между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым.

«Анна Владимировна была моим первым наставником — учила меня азам журналистики и однажды помогла написать текст. Я использовала ее слово «пестовать»: именно так коллеги по цеху и узнали, кто был соавтором шедевра», — рассказала Мастеркова.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что приз 5 млн рублей не мотивирует ее.

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