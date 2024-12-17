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Олимпийская чемпионка заявила, что приз 5 млн рублей не мотивирует ее

Бегунья Мастеркова заявила, что борьба за 5 млн рублей не мотивировала ее

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Пресс-служба телеканала ТВ-3

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 в беге, обладательница 28-летнего мирового рекорда Светлана Мастеркова в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему ее не мотивировал главный приз в размере 5 млн рублей на шоу «Последний герой. Русский сезон» на телеканале ТВ-3.

«Самая главная мотивация для меня — это я сама. Когда я побеждаю себя, я получаю все!» — заявила легкоатлетка.

При этом Мастеркова назвала «Последний герой» самым сложным шоу, в котором ей довелось участвовать.

Ранее олимпийская чемпионка также принимала участие в проекте «Форт Боярд» вместе с футболистом Русланом Нигматуллиным, комментатором Дмитрием Губерниевым и серебряным призером Олимпийских игр по художественной гимнастике Яной Батыршиной. Бегунья призналась, что тот проект оставил у нее приятные впечатления.

«Я всегда с удовольствием принимаю участие в проектах, потому что остаются приятные воспоминания и много новых друзей», — сказала Мастеркова.

Ранее олимпийская чемпионка назвала «Последний герой» самым страшным шоу в своей жизни.

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