В руководстве российского клуба произошли изменения

В «Оренбурге» сообщили о том, что в руководстве клуба произошли изменения. Об этом сообщается в Telegram-канале коллектива.

Новым президентом «Оренбурга» стал Кирилл Волженкин. На этом посту он сменил Василия Еремякина. Спортивным директором команды стал Исмаил Ибрагимов.

В статусе лидера первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым. Оренбург с небольшим отставанием от всех занимает последнюю, шестнадцатую строчку. У коллектива восемь баллов за 18 встреч.

Ранее Андрей Аршавин назвал причину спада «Зенита».