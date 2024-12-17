Названы две команды, претендующие на победу в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец назвал петербургский «Зенит» и «Краснодар» главными претендентами на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Дело не в том, что эти команды набрали больше всех очков. Это несмотря на результат «Краснодара», но там были объективные причины. Могу сказать, что были причины, связанные с судейством, и в целом, реакция на данный результат по итогам первой части сезона», — сказал Бышовец.

В статусе лидера первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Российская премьер-лига возобновится уже в 2025 году. 19-й тур стартует 2 марта.

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