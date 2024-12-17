Американский хоккеист рассказал об отношении к россиянам в США

Американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал, какие стереотипы есть в США о россиянах. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«У нас и правда многие думают, что в России все вокруг пьют водку 24/7. Но это нормально, всегда существуют стереотипы, не надо просто обращать на них внимание. В России также могут быть стереотипы об американцах», — заявил Миллер.

Американский хоккеист, которому 22 года, проводит второй сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он заключил контракт с казанским клубом в ноябре 2023 года, перейдя из словацкого «Липтовски-Микулаш».

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» идет на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В активе команды 44 очка после 32 поединков.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее хоккеист сборной России заявил, что у него проблемы с головой.