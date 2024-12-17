В «Вашингтоне» рассказали о следующем шаге для возвращения Овечкина на лед

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери раскрыл, как проходит восстановление российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина, и рассказал, какой следующий шаг будет предпринят. Его слова приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Теперь он снова интегрирован в группу, он находится в составе. Следующий шаг — снять этот бесконтактный джерси и начать полноценные тренировки, что позволит ему приступить к контактным упражнениям», — заявил специалист.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче Национальной хоккейной лиги обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. В третьем периоде Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. По итогам обследования у него был выявлен перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14 декабря Овечкин провел первую тренировку вместе с командой.

Ранее хоккеист сборной России заявил, что у него проблемы с головой.