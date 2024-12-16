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Олимпийский чемпион по плаванию в составе сборной России будет получать нейтральный статус

Олимпийский чемпион Рылов будет получать нейтральный статус

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил «Матч ТВ», что будет получать нейтральный статус, передает «Матч ТВ».

«Как показывает практика, эмоции требуют. Получать буду, скорее всего», — сказал Рылов.

22 апреля 2022 года Международная федерация плавания (FINA) отстранила Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации сроком на девять месяцев из-за его участия в митинг-концерте в «Лужниках».

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде — 2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий. На Олимпиаду смогли приехать 15 россиян. В финал олимпийского турнира в теннисном парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные атлеты из России не смогли завоевать медали Игр.

28-летний россиянин на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Ранее Рылов отказался участвовать в Играх в Париже.

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