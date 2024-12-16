Олимпийский чемпион по плаванию в составе сборной России будет получать нейтральный статус

Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил «Матч ТВ», что будет получать нейтральный статус, передает «Матч ТВ».

«Как показывает практика, эмоции требуют. Получать буду, скорее всего», — сказал Рылов.

22 апреля 2022 года Международная федерация плавания (FINA) отстранила Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации сроком на девять месяцев из-за его участия в митинг-концерте в «Лужниках».

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде — 2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий. На Олимпиаду смогли приехать 15 россиян. В финал олимпийского турнира в теннисном парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные атлеты из России не смогли завоевать медали Игр.

28-летний россиянин на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Ранее Рылов отказался участвовать в Играх в Париже.