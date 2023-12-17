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Российский чемпион ОИ отказался участвовать в Играх в Париже

Пловец Рылов отказался ехать на Олимпийские игры в Париж из-за МОК

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов принял решение отказаться от участия в Олимпиаде 2024 года. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов.

Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране», — сказал Рылов.

22 апреля 2022 года Международная федерация плавания (FINA) отстранила Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации сроком на девять месяцев из-за его участия в митинг-концерте в «Лужниках». Стоит отметить, что организация также запретила выступать на международных соревнованиях всем российским и белорусским пловцам даже в статусе нейтральных спортсменов.

25-летний россиянин на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Ранее олимпийский чемпион Легков рекомендовал российским спортсменам не ехать на Игры.

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