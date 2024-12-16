В Сербии оценили работу Станковича в «Спартаке»

Обозреватели сербского издания Mozzart Sport высоко оценили работу Деяна Станковича на посту главного тренера московского «Спартака», передает «Советский спорт».

«Находясь на скамейке запасных московского «Спартака», Станкович продемонстрировал фантастическое мастерство. Он завершил первую часть сезона серией из шести побед подряд», — заявили в издании.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее российский тренер дал совет «Спартаку».