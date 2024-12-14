«Сделаем Россию еще раз маленькой»: атлетку из Литвы отстранили за антироссийскую футболку

Литовская спортсменка Корнелия Дудайте дисквалифицирована с чемпионата мира по функциональному фитнесу за антироссийскую футболку. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Спортсменка появилась на состязании в футболке с надписью «Сделаем Россию еще раз маленькой». На это обратил внимание российский атлет Карим Янчинов, который обратился к организаторам мирового первенства с просьбой принять меры. Оргкомитет сначала потребовал у Дудайте сменить футболку, однако она отказалась, после чего была дисквалифицирована с турнира.

Сборная Литвы после ее отстранения решила отказаться от дальнейшего выступления.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Елена Вяльбе назвала несправедливым возвращение в Россию сменивших гражданство атлетов.