В Госдуме заявили, что успех россиян на ЧМ по плаванию не дает покоя Украине

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что успех российских пловцов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште не дает покоя Украине и самым русофобски настроенным странам Прибалтики и Скандинавии, передает «ВсеПроСпорт».

«Стоит ожидать, что от них сейчас последуют очередные бойкоты, требования, начнется шантаж», — добавил Свищев.

На чемпионате мира россияне, которые выступали в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали, заняв второе место в неофициальном общекомандном зачете.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее стал известен заработок российских пловцов на чемпионате мира.