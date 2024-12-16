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Стал известен заработок российских пловцов на чемпионате мира

Матч ТВ: пловцы Лифинцев и Пригода получат более 20 тыс. долларов за ЧМ

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Алексей Савченко/РИА Новости

Российские пловцы Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода получат более 20 тыс. долларов за выступление на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на имеющиеся документы.

Источник утверждает, что за победу Международная федерация плавания (World Aquatics) выплачивает 10 тыс. долларов, за второе место — 8 тыс. долларов, за третье — 7 тыс. долларов. За эстафетные успехи сумма выплачивается на команду.

Таким образом, пятикратный чемпион мира, 18-летний Лифинцев получит 27,5 тыс. долларов — он выиграл на дистанциях 50 и 100 м на спине, а также в смешанных комбинированных эстафетах 4х50 м и 4x100 м и в мужской комбинированной эстафете 4x100 м.

28-летний Пригода заработает 31,5 тыс. долларов: он также участвовал во всех трех победных эстафетах российской команды. В его активе три серебряные медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.

Россия стала второй в медальном зачете чемпионата мира по плаванию на короткой воде — в активе наших спортсменов шесть золотых и четыре серебряные медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее иностранный спортсмен захотел получить российское гражданство.

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