Бывший игрок сборной Австрии получил перелом черепа

Бывший игрок сборной Австрии Гвидо Бургшталлер, который выступает за «Рапид», получил перелом черепа в результате нападения в Вене. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«35-летний житель Каринтии подвергся нападению неизвестного мужчины в центре Вены и получил перелом черепа в результате падения. К сожалению, он не сможет выполнять свою работу в течение нескольких месяцев. Желаем скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении «Рапида».

Бургшталлер стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии в сезоне‑2022/23. На его счету два мяча в 26 матчах за национальную команду.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее иностранный футболист удивился своим успехам в текущем сезоне.