«Роснефть» организовала корпоративные соревнования по бадминтону и теннису

Более 240 сотрудников из 38 дочерних предприятий «Роснефти» приняли участие в первых корпоративных соревнованиях по бадминтону, большому и настольному теннису. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Турнир «Ракетка Роснефти» прошел в теннисном центре «Зенит» в Красногорске.

Спортсмены пробовали свои силы в личном и в командном зачетах. Соревнования состояли из группового этапа и стадии «плей-офф». Матчи оценивали судьи всероссийской категории.

В большом теннисе, в категории «Микст», победила команда «Удмуртнефти», в личном турнире — сотрудник «Юганскнефтегаза». Лучшей в бадминтоне была признана команда Центрального аппарата управления компании, в настольном теннисе — команда «Ангарской нефтехимической компании».

По итогам двух дней состязаний в общекомандном зачете лучшей оказалась сборная «Юганскнефтегаза». Второе место заняла команда Центрального аппарата управления «Роснефти». Бронза досталась спортсменам из «РН-Ванкор».

В «Роснефти» назвали поддержку здорового образа жизни одним из важных направлений социальной политики компании. Именно поэтому «Роснефть» развивает среди своих сотрудников спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни».

В этой корпоративной программе участвуют более 111 тыс. работников. Свыше 60 тыс. принимают участие в соревнованиях по различным видам спорта.