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В Федерации гимнастики заявили о начале получения нейтрального статуса

Титов: российские гимнасты начнут получать нейтральный статус

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РИА Новости

Первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов заявил, что российские спортсмены начнут получать нейтральный статус для участия в международных турнирах. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это начало пути. Не значит, что его получат все, это сложная процедура. Это позволит нам принять участие в ряде соревнований Кубка мира и других стартов года», — заявил Титов.

Он также отметил, что остаются вопросы по участию спортсменов из «Динамо» и ЦСКА, и надеется на смягчение позиции Международной федерации гимнастики (FIG).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года FIG приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее гимнастка Лала Крамаренко была признана спортсменкой года в России.

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