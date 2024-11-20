Названа спортсменка года в России

Неоднократная чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России: спортсменка года». Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Рада присутствовать здесь, большая честь. Огромная благодарность министру спорта Михаилу Дегтяреву, это победа всей моей большой команды, без которой ничего не было бы. Низкий вам поклон. Спасибо маме, папе, сестре», — заявила Крамаренко.

Церемония проходит в среду, 20 ноября, в здании министерства спорта России. В номинации Крамаренко обошла чемпионку мира по шорт‑треку Екатерину Алдошкину и чемпионку России в прыжках в высоту Марию Кочанову.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Спортсменка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Лала — дочь знаменитого футбольного вратаря Дмитрия Крамаренко, который известен по выступлениям за московское «Динамо» и владикавказскую «Аланию».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

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