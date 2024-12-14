Канадский хоккейный тренер: Россия должна быть на Олимпиаде-2026

Канадский хоккейный тренер Майк Кинэн, возглавляющий на Кубке Первого канала сборную мира КХЛ, заявил, что российские хоккеисты должны поехать на Олимпиаду 2026 года и на чемпионат мира 2025 года, передает ТАСС.

«Россия должна быть не только на молодежном чемпионате мира, но и на Олимпиаде 2026 года. Эти обсуждения будут продолжаться. Принятые решения были сделаны за пределами спортивного мира. Это политика», — сказал Кинэн.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее «Россия 25» смогла обыграть сборную Белоруссии по хоккею, пропустив трижды за 68 секунд.