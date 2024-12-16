Международные биатлонные старты назвали пародией

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал пародией международные старты по биатлону. Он заявил, что в них нет никакой борьбы, а доминируют норвежцы, которым «легально разрешен допинг». Его слова приводит РБК.

«Не очень интересно смотреть за международными турнирами. Это пародия на биатлон. Доминируют только норвежские спортсмены, которым разрешено легально использовать допинг под мнимым предлогом болезней. Тех, кто использует допинг, обыграть очень сложно», — заявил Васильев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.

Ранее российская биатлонистка рассказала о подготовке к Олимпиаде-2026.