Российская биатлонистка рассказала о подготовке к Олимпиаде-2026

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о том, что подготовка к Олимпиаде-2026 уже началась, поскольку они верят в то, что будут допущены. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Мы уже готовимся, тренируемся с прицелом на 2026 год. Нужно сделать все, что зависит от нас, а там будет видно. Наши паралимпийцы доказывают, что можно завоевывать золотые медали в любых условиях», — заявила Казакевич.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывалась в медальном зачете.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Церемония открытия соревнований запланирована на 6 февраля. Закроются Игры 22 февраля. Церемония открытия состоится на стадионе «Сан Сиро», где выступают футбольные клубы «Милан» и «Интер».

Ранее на Украине выработали план действий, чтобы не допустить Россию на Олимпиаду-2026.