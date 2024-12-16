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Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения «Вегасу» в матче НХЛ

«Миннесота» проиграла «Вегасу» в НХЛ, несмотря на дубль Капризова

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» проиграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эксел Энерджи Центр» в Сент-Поле, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Дубль в составе победившей команды оформил швед Виктор Олофссон. Еще раз отличился канадец Ши Теодор. У «Миннесоты» оба раза забивал российский нападающий Кирилл Капризов.

Команды располагаются по соседству в таблице Западной конференции регулярного чемпионата: «Миннесота» занимает второе место, имея в активе 44 очка за 31 встречу, за такое же количество матчей у «Вегаса» 43 балла. Лидирует «Виннипег» — у них 45 очков, но 32 матча.

В следующем матче «Миннесота» сразится дома с «Флоридой Пантерз» 19 декабря. Эта встреча начнется в 5:30 по московскому времени.

После этой игры, Капризов вернул себе второе место в бомбардирской гонке. Сейчас на счету 27-летнего форварда 47 (22+25) очков. Лидирует канадец Натану МакКинннон из «Колорадо», у него 50 (13+37) баллов.

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