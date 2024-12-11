В «Зените» объяснили провал Соболева

Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра на клубном YouTube-каналеобъяснил, почему у российского нападающего команды Александра Соболева не задалась игра после перехода в клуб.

«У Саши как раз проблема была в том, что он был долго без, скажем так, тренировок вместе с командой, и заниматься индивидуально — это совсем другая история. Тем более что обычно ребята говорят, что наши тренировки отличаются чуть-чуть, мы стараемся заниматься очень интенсивно и достаточно хорошо проводить сборы, чтобы они были в тонусе», — заявил он.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». После перехода нападающий сыграл в 12 мачтах Российской премьер-лиги, однако отметиться результативными действиями не сумел.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, набрав 39 баллов. Подопечные Сергея Семака уступают лидирующему «Краснодару» (39) только по дополнительным показателям.

Ранее Александр Мостовой рассказал о перспективах Соболева в «Зените».