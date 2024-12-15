Бывшая российская фигуристка выиграла чемпионат Казахстана

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, которая теперь выступает под флагом Казахстана, завоевала золотую медаль национального первенства.

По сумме двух программ 17-летняяя Самоделкина получила от судей 175,70 балла. Серебряной призеркой стала Зере Сарбалина (132,61), а замкнула тройку лучших София Фарафонова (127,95).

Летом 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское, а летом 2024 года официально перешла в сборную Казахстана. В ноябре она завоевала серебряную медаль на международном турнире в Эстонии.

После перехода в сборную Казахстана Самоделкина ушла из тренерской группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Ранее Татьяна Тарасова разозлилась из-за вопроса о Самоделкиной.