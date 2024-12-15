ФИФА о жалобе Украины на карту с Крымом в составе России: мы искренне сожалеем

Международная федерация футбола (ФИФА) ответила Украинской ассоциации футбола (УАФ) на жалобу, которая заключается в том, что ФИФА во время жеребьевки отбора к чемпионату мира показала карту с Крымом в составе России. Текст письма был опубликован Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

«Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса. Хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном вреде, который он мог причинить», — говорится в письме.

Карта была показана, когда во время жеребьевки рассказывали, почему Украина не сможет сыграть с Белоруссией.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее ФИФА включила Крым в состав России.