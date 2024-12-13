ФИФА включила Крым в состав России

Международная федерация футбола (ФИФА) в официальной трансляции жеребьевки чемпионата мира 2026 года показала карту, на которой Крым находится в составе России, передает Telegram-канал «Первый спорт».

Украинская ассоциация футбола (УАФ) в ближайшее время собирается подать протест.

Карта была показана, когда во время жеребьевки рассказывали, почему Украина не сможет сыграть с Белоруссией.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Украина пожалуется в УЕФА на флаг ДНР на матче Лиги Европы.