В саудовском клубе ответили на вопрос о возможной покупке Роналду

Генеральный директор саудовского «Аль-Хиляля» Эстеве Кальзада высказался о возможном приходе в команду Криштиану Роналду из «Аль-Насра», передает «Советский спорт» со ссылкой на GiveMeSport.

«Криштиану – не наш игрок. На данный момент он не является бесплатным на рынке, поэтому обсуждать этот вопрос некорректно», — сказал Кальзада.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает четвертое место, набрав 25 очков.

Ранее Жозе Моуринью отказался от услуг Роналду.