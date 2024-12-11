«Меньше ошибок»: названа причина успеха «Спартака» в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин похвалил московский «Спартак» за выступление в первой части Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Спартак» в конце первой половины чемпионата России прибавил и сделал меньше ошибок в обороне в последних играх. В нападении прекрасно разыгрался Манфред Угальде. Как всегда, начали говорить, что жалко, что пауза, потому что «Спартак» набрал форму. Такое мы уже слышим два-три сезона», — сказал Булыкин.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее российский специалист предрек «Спартаку» тяжелый финиш чемпионата.