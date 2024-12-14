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Ротенберг о сломанном носе игрока «России 25»: это был удар Тайсона, судьи провалили игру

Ротенберг: Кузьмин остался фактически без носа после «удара Тайсона»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о переломе носа игрока Григория Кузьмина, который он получил в матче с Белоруссией, заявив, что судьи провалили игру, передает Sport24.

«Это ключевой момент матча. Это был удар Майка Тайсона. Судьи провалили игру. У нас есть проблемы в судействе, как сейчас пытается разбираться губернатор Самарской области. У нас человек остался практически без носа», — сказал Ротенберг.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (ОТ) в пользу «России 25».

В начале второго периода россияне Илья Сафонов и Григорий Кузьмин забросили две шайбы за «Россию 25». В середине второй двадцатиминутки белорусы Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков вывели свою сборную вперед, забросив три шайбы за 68 секунд. В третьем периоде Богдан Конюшков сравнял счет, а уже в овертайме Евгений Кузнецов установил окончательный счет матча.

«Россия 25» 12 декабря обыграла сборную мира КХЛ со счетом 4:1. 15 декабря россияне сыграют с Казахстаном. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее сборная Белоруссии по хоккею забросила России три шайбы за 68 секунд.

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