«Торпедо» заинтересовано в покупке воспитанника «Спартака»

Московское «Торпедо» хочет усилить команду, подписав защитника другого клуба Первой лиги, столичной «Родины», Артема Сокола. Как сообщает источник Legalbet, 27-летний футболист вызвал предметный интерес черно-белых благодаря своему универсализму. Номинально правый защитник может сыграть как на противоположном фланге, так и в центре обороны. Кроме того, появлялся он на поле и в роли опорного полузащитника.

В нынешнем сезоне Сокол провел в составе «Родины» 18 встреч, не отметившись результативными действиями. Его контракт действует до лета следующего года. При этом «Родина» в начале сезона уже продавала одного из своих лидеров, совершив трансфер нападающего Ивана Тимошенко в тольяттинский «Акрон». По версии портала Transfermarkt, трансферная стоимость Сокола, являющегося воспитанником московского «Спартака», составляет 500 тыс. евро.

«Торпедо» недавно объявило о назначении на пост спортивного директора бывшего нападающего московских «Спартака» и «Локомотива», а также «Краснодара» бразильца Ари, имеющего российский паспорт. После первой части сезона торпедовцы идут на втором месте в Первой лиге, располагаясь в зоне прямого выхода в РПЛ и на два балла отставая от лидирующей калининградской «Балтики». Идущий третьим «Урал» отстает от «Торпедо» на шесть очков.

Ранее появилась информация, что «Крыльях Советов» произойдут серьезные перестановки.