Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Торпедо» заинтересовано в покупке воспитанника «Спартака»

«Торпедо» хочет купить у «Родины» защитника Сокола

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Московское «Торпедо» хочет усилить команду, подписав защитника другого клуба Первой лиги, столичной «Родины», Артема Сокола. Как сообщает источник Legalbet, 27-летний футболист вызвал предметный интерес черно-белых благодаря своему универсализму. Номинально правый защитник может сыграть как на противоположном фланге, так и в центре обороны. Кроме того, появлялся он на поле и в роли опорного полузащитника.

В нынешнем сезоне Сокол провел в составе «Родины» 18 встреч, не отметившись результативными действиями. Его контракт действует до лета следующего года. При этом «Родина» в начале сезона уже продавала одного из своих лидеров, совершив трансфер нападающего Ивана Тимошенко в тольяттинский «Акрон». По версии портала Transfermarkt, трансферная стоимость Сокола, являющегося воспитанником московского «Спартака», составляет 500 тыс. евро.

«Торпедо» недавно объявило о назначении на пост спортивного директора бывшего нападающего московских «Спартака» и «Локомотива», а также «Краснодара» бразильца Ари, имеющего российский паспорт. После первой части сезона торпедовцы идут на втором месте в Первой лиге, располагаясь в зоне прямого выхода в РПЛ и на два балла отставая от лидирующей калининградской «Балтики». Идущий третьим «Урал» отстает от «Торпедо» на шесть очков.

Ранее появилась информация, что «Крыльях Советов» произойдут серьезные перестановки.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России. ФНЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами