Иностранный тренер: в России было ощущение, что мои футболисты сдают матчи

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович заявил, что у него были сомнения в том, что все матчи в России проходят честно, передает Sport24.

«За время, проведенное в России, возникали сомнения в чистоте некоторых игр. Порой и мои команды выступали так, что казалось, будто мы сдаем матч. Я никогда не принимал участия в нечестных играх, если говорить серьезно», — сказал Божович.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги. Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе.

Ранее российский комментатор заявил, что знает о договорных матчах в России.