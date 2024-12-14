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Вратарь клуба РПЛ назвал нападающего, серьезно влияющего на игру команды

Вратарь «Химок» Кокарев: Заболотный серьезно влияет на игру «Химок»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев рассказал о значении нападающего Антона Заболотного для его команды.

«На мой взгляд, Заболотный здорово проявляет себя в «Химках». Он оказывает серьезное влияние на нашу игру и вносит большой вклад в хорошие результаты команды. Однако в целом хотелось бы отметить, что вся команда в последних матчах играет очень неплохо. Поэтому я бы сильно не акцентировал внимание на отдельных игроках», — рассказал Кокарев Legalbet.

Заболотный перебрался в «Химки» минувшим летом из московского ЦСКА на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение на два сезона. В текущем чемпионате Российской премьер-лиги на его счету три забитых мяча и четыре результативных передачи в 17-ти проведенных встречах. Он пропустил из-за дисквалификации только последний перед зимней паузой тур. В предыдущем сезоне в составе ЦСКА он повторил свой лучший результат в РПЛ, забив девять мячей за 29 встреч.

«Химки» занимают 13-е место в чемпионате России, набрав 16 очков в 18-ти турах, и располагаются в зоне стыковых матчей за выживание в элитном дивизионе.

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