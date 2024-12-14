В Европе отметили победу российского пловца на ЧМ после его игнорирования

Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) на своей странице в социальной сети X сделала публикацию, которая посвящена победе 18-летнего российского пловца Мирона Лифинцева на чемпионате мира.

13 декабря Лифинцев выиграл золотую медаль на дистанции 50 метров на спине. Эта медаль стала третьей золотой на мировом первенстве для российского пловца.

11 декабря Лифинцев выиграл золото на дистанции 100 м на спине. European Aquatics проигнорировала этот факт и выложила публикацию, на которой отметила только призеров — венгерского пловца Хуберта Коша (серебро) и представителя Польши Кацпера Стоковского (бронза). Позднее пост был удален.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее Скандинавия и Балтия раскритиковали World Aquatics за допуск россиян на ЧМ.