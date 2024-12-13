Иностранный тренер считает, что Дзюба мог бы стать футбольным чиновником

Черногорский тренер Миодраг Божович, известный по работе во многих российских клубах, заявил, что футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба мог бы стать футбольным чиновником, передает Sport24.

«Думаю, Дзюба мог бы стать большим футбольным чиновником. У него есть большой опыт, он поиграл во многих клубах, выступал за сборную. Он понимает изнутри, как работает российский футбол», — сказал Божович.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории смог отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в «Акрон». Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее Дзюба назвал цели на 2025 год.