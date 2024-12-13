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Девушка блогера Литвина о конфликте с футбольными фанатами: мне угрожали сломать голову

Девушка блогера Литвина заявила, что футбольные фанаты угрожали ей

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adelveigel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Девушке блогера Михаила Литвина Адель Вейгель угрожали футбольные болельщики после драки на матче медиакоманд, передает «Чемпионат».

«Были угрозы от фанатского сектора. Они угрожали сломать мне голову, растоптать меня ногами, отрезать мне что-то там. Я яро заступалась за своего мужчину. Я не могла по-другому. Точнее, я не хотела по-другому», — сказала Адель.

Литвин в середине октября вступил в потасовку с фанатами на матче шестого тура Winline Кубка Media League. Команда блогера — Lit Energy — играла с клубом СКА, президент которого — Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста.

Во время матча болельщики СКА начали оскорблять Литвина, что разозлило блогера, и он отправился на трибуну, чтобы разобраться. Одного из фанатов он ударил по лицу, затем его отвели от трибуны, чтобы не допустить продолжения драки. В итоге после инцидента Литвина отправили под административный арест на 13 суток.

Ранее Литвин рассказал, чем занимался в СИЗО после драки на матче Медиалиги

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