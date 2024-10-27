Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блогер Литвин рассказал, чем занимался в СИЗО после драки на матче Медиалиги

Владелец медиакоманды Lit Energy Литвин: в СИЗО я впервые прочитал книгу

close
mikhail_litvin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер и владелец футбольной медиакоманды Lit Energy Михаил Литвин рассказал, что впервые прочитал книгу, когда находился в СИЗО после драки на матче Медиалиги.Его слова передает Sport24 со ссылкой на Telegram-канал «Медийка».

«Я ни разу в жизни книгу не читал. Я прочитал книгу целую. 680 страниц. Столько тезисов выделил. Даже название не скажу, чтобы когда я цитаты из этой книги буду говорить, думали, что это мои цитаты», — сказал Литвин.

Литвин в середине октября вступил в потасовку с фанатами на матче шестого тура Winline Кубка Media League. Команда блогера — Lit Energy — играла с клубом СКА, президент которого — Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста.

Во время матча болельщики СКА начали оскорблять Литвина, что разозлило блогера, и он отправился на трибуну, чтобы разобраться. Одного из фанатов он ударил по лицу, затем его отвели от трибуны, чтобы не допустить продолжения драки. В итоге после инцидента Литвина отправили под административный арест на 13 суток.

Ранее Литвин вышел на свободу.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами