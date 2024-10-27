Блогер Литвин рассказал, чем занимался в СИЗО после драки на матче Медиалиги

Блогер и владелец футбольной медиакоманды Lit Energy Михаил Литвин рассказал, что впервые прочитал книгу, когда находился в СИЗО после драки на матче Медиалиги.Его слова передает Sport24 со ссылкой на Telegram-канал «Медийка».

«Я ни разу в жизни книгу не читал. Я прочитал книгу целую. 680 страниц. Столько тезисов выделил. Даже название не скажу, чтобы когда я цитаты из этой книги буду говорить, думали, что это мои цитаты», — сказал Литвин.

Литвин в середине октября вступил в потасовку с фанатами на матче шестого тура Winline Кубка Media League. Команда блогера — Lit Energy — играла с клубом СКА, президент которого — Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста.

Во время матча болельщики СКА начали оскорблять Литвина, что разозлило блогера, и он отправился на трибуну, чтобы разобраться. Одного из фанатов он ударил по лицу, затем его отвели от трибуны, чтобы не допустить продолжения драки. В итоге после инцидента Литвина отправили под административный арест на 13 суток.

Ранее Литвин вышел на свободу.