В МОК отказались комментировать избрание нового главы Олимпийского комитета России

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не будут комментировать избрание Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР), передает «Матч ТВ».

«Российский национальный олимпийский комитет в настоящее время все еще отстранен МОК. Поэтому мы не будем комментировать», — сказали в МОК.

Дегтярев был единственным кандидатом на этот пост. По итогам голосования его поддержали 197 человек, двое воздержались.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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