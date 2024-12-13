Чемпион ОИ рассказал, кто многое делает для российского спорта

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев многое делают для развития российского спорта. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

«Да, сегодня наших спортсменов не допускают до интервью, они не могут сказать слова после своих побед. Через месяц они будут давать интервью, а через два, три, четыре месяца, вернутся флаг и гимн. Надо самих спортсменов приучать к тому, что они все равно самые сильные — в какой-то момент они к этому привыкнут и все пойдет по накатанной.

Очень многие спортивные руководители — и Дегтярев, и Умар Кремлев, который очень многое делает для развития нашего спорта, — правильно говорят: нужно искать дипломатический подход, золотую середину, но не забывать про спортсменов и про то, что у нас есть страна. И мы обязаны быть с российским флагом и гимном, потому что это гордость нашей страны, потому что мы должны защищать наши цвета», — сказал Легков.

Дегтярев в пятницу, 13 декабря, был избран на пост президента ОКР. На Олимпийском собрании за него проголосовали 197 человек, двое воздержались.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого, в конце февраля 2022 года, Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Легков заявил о готовности помогать Дегтяреву.