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Татьяна Тарасова о примирении с Родниной: не ваше дело

Татьяна Тарасова: не ваше дело — мириться нам с Родниной или нет

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не будет отвечать на вопрос, собирается ли она мириться со своей бывшей подопечной Ириной Родниной, передает Sport24.

«Что касается отношений с Родниной, то не ваше дело — мириться нам с ней или нет. Разве никто и никак не может понять, что это наше, личное?!» — сказала Тарасова.

В апреле 2024 года Тарасова заявила, что не здоровается с Родниной.

«Ой, как я не хочу про Роднину говорить. Мне непонятно, с чего она вдруг. Я вообще как-то не думала, что когда-то наступит день, когда она не будет здороваться. Есть ли догадки, почему так происходит? Нет. Наверное, кто-то что-то ей сказал», — сказала Тарасова.

Ранее Тарасова ответила на слухи о серьезных проблемах со здоровьем.

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