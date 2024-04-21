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Тарасова заявила, что ей не нужна благодарность от Родниной

Тарасова о Родниной: не думала, что наступит день, когда она не будет здороваться

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец рассказала, что не здоровается с Ириной Родниной.

«Да не нужна от нее благодарность. Она, наверное, считает, что ей все должны благодарность. Она большая спортсменка, никто у нее этого не отнимает.

Ой, как я не хочу про Роднину говорить! Мне непонятно, с чего она вдруг. Я вообще как-то не думала, что когда-то наступит день, когда она не будет здороваться. Есть ли догадки, почему так происходит? Нет! Вот клянусь – нет. Ей, наверное, кто-то что-то сказал», — сказала Тарасова.

Роднина вместе с Александром Зайцевым под руководством Тарасовой дважды выигрывали золото Олимпийских игр в 1976 и 1980 годах.

Среди других подопечных Тарасовой — чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр: Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин. В общей сложности тренировавшиеся у Тарасовой спортсмены завоевали 41 золотую медаль чемпионатов мира и Европы, а также семь олимпийских.

Ранее Тарасова поддержала жесткие методы Винер.

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