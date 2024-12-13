Экс-игрок ЦСКА раскритиковал звездного игрока команды

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха подверг критике игру футболиста красно-синих Миралема Пьянича, заявив, что он тормозит атаки, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Пьянич медлительный? Да. И он все время очень низко опускается, к защитникам. Ему необходимо искать позицию между линиями и разгонять атаки. А он своими решениями их только притормаживает», — сказал Хомуха.

Контракт с 34-летним футболистом подписан на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Пьянич провел семь матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, чем полезен Пьянич.