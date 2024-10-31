Экс-игрок ЦСКА рассказал, чем полезен Пьянич

Бывший нападающий московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что боснийский полузащитник Миралем Пьянич был приглашен руководством армейцев для передачи опыта и навыков молодым футболистам клуба.

По его словам, хавбек по ходу матча выполняет роль своеобразного дирижера.

«Пьянич, думаю, был приглашен на роль играющего тренера — футболиста с опытом, который будет привносить свой опыт молодым игрокам, что-то подсказывать как на поле, где нужно мяч придержать, где можно прессинговать, ускориться и так далее, так и за его пределами», — заявил Масалитин.



ЦСКА и «Спартак» сыграют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прошлом туре национального первенства армейский клуб на домашнем стадионе не сумел переиграть воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 0:0. Команда под руководством Марко Николича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Ранее легенда ЦСКА предсказал команде проблемы в игре со «Спартаком».