Тренер «Спартака» развелся с женой после 23 лет брака и планирует тайную свадьбу

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович развелся со своей женой Анной Ачимович после 23 лет брака, передает Blic.

Отношения Станковича и Ачимович завершились год назад, но известно об этом стало только сейчас. У пары есть трое сыновей — Стефан, Филип и Александр.

Станкович уже год в отношениях с новой девушкой, они планируют тайную свадьбу.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее Геннадий Орлов рассказал, что нужно «Спартаку» для чемпионства.